Tassi di interesse in rialzo con la guerra in Iran l’inflazione fa paura

Nella prima settimana, l’attenzione è concentrata sui rialzi dei tassi di interesse, mentre la guerra in Iran e l’inflazione elevata influenzano le decisioni delle principali banche centrali. Le politiche monetarie sono al centro dell’attenzione e si aspettano eventuali annunci o indicazioni sui futuri interventi. La situazione rimane in costante evoluzione e i mercati monitorano con attenzione ogni sviluppo.

La settimana appena iniziata sarà fondamentale per capire dove saranno dirette le politiche monetarie delle principali banche centrali del mondo. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 si riuniranno tutte le banche centrali più importanti, dalla Bce alla Fed, per la prima volta da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Non dovrebbero esserci interventi immediati sui tassi di interesse, anche semplicemente per mancanza di dati su cui agire. Saranno però importanti i discorsi dei direttori delle singole banche centrali al termine degli incontri dei consigli direttivi, per capire quali potrebbero essere le intenzioni future. Le banche centrali si riuniscono per decidere sui tassi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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