A Afragola, una banda di rapinatori ha tentato di penetrare nell’ufficio postale situato all’angolo con via San Giovanni. Durante il tentativo, un dipendente presente ha fatto scattare l’allarme, mettendo in fuga i malviventi. La banda, che si era introdotta dal pavimento, non è riuscita a portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Tentato colpo fallito per una banda di rapinatori che aveva preso di mira l’ufficio postale di Afragola, situato all’angolo con via San Giovanni. I malviventi, entrati in azione attraverso un cunicolo sotterraneo, hanno però commesso un errore decisivo: il rumore provocato durante lo scavo ha attirato l’attenzione del personale presente all’interno. Gli impiegati si sono accorti di quanto stava accadendo quando una parte del pavimento ha iniziato a cedere, fino a far emergere la testa di uno dei ladri, pronto a irrompere proprio mentre erano in corso le operazioni di pagamento delle pensioni. A quel punto, uno dei dipendenti ha reagito d’istinto: ha afferrato un grosso pezzo di calcinaccio e lo ha lanciato contro l’intruso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, banda del buco sbuca dal pavimento delle Poste: rapinatori messi in fuga da dipendente

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