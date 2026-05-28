EA Sports ha aggiunto Kieran Trippier al roster di FC 26 con un punteggio di 92 di overall. Il difensore è disponibile con requisiti specifici e può essere utilizzato in diversi ruoli difensivi. La scelta di Trippier si inserisce nella serie di aggiornamenti dedicati alle leggende del calcio, anche se il giocatore non si è ritirato ufficialmente. L’introduzione mira a offrire ai giocatori nuove opportunità di formazione e strategie all’interno del gioco.

EA Sports continua a omaggiare le grandi leggende del calcio contemporaneo che si ritirano o lasciano i propri club storici. Questa volta tocca a Kieran Trippier, che riceve una spettacolare versione “Fine di un’era” su Ultimate Team. Il terzino inglese si presenta nei menu delle Sfide Creazione Rosa (SBC) con una valutazione complessiva di 92 OVR, un piede destro fatato nei passaggi e una duttilità tattica senza precedenti grazie al sistema FC IQ. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche, i costi complessivi e se conviene completarlo. IL FOCUS SU KIERAN TRIPPIER (92 OVR). Se la vostra squadra ha bisogno di un difensore di spinta capace di impostare il gioco come un regista aggiunto a centrocampo, o di un esterno destro di centrocampo dai cross millimetrici, questa carta è un jolly pazzesco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva Kieran Trippier 92 OVR: requisiti e ruoli

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