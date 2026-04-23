In occasione dell’ultimo aggiornamento di FC Ultimate Team, è stato introdotto un nuovo sistema di evoluzione per le carte ‘World Tour Silver Icons’. Questa novità permette di far salire di livello le carte, portandole da Argento a 92 di valutazione complessiva. L’articolo spiega come funziona questo processo e quali errori evitare durante l’evoluzione delle icone.

Ciao a tutti, amanti di FC Ultimate Team! Oggi ci addentriamo in una delle novità più entusiasmanti dell’ultimo aggiornamento: il sistema di evoluzione a tre stadi per le carte ‘World Tour Silver Icons’. Questa funzione ti permette di trasformare una promettente carta argento in una vera e propria leggenda della difesa, sbloccandone il potenziale livello dopo livello. Ma come funziona esattamente? E quali sono i passaggi chiave per ottenere il massimo dai tuoi giocatori? In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio il percorso di crescita, dai requisiti iniziali alle statistiche finali, per aiutarti a costruire una difesa impercettibile. Il Meccanismo: La Catena in 3 Step.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: Da Argento a 92 OVR! Ecco come trasformare le tue Icone World Tour (e l’errore da non commettere)

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