Venerdì 29 maggio si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà i trasporti pubblici, la sanità e altri servizi pubblici in tutta Italia. Le fasce di garanzia dei trasporti pubblici, come treni e voli, sono state previste per limitare i disagi, ma si attendono comunque possibili cancellazioni e ritardi. Le aziende di trasporto hanno comunicato le modalità di servizio minimo garantito, mentre i passeggeri sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Roma, 28 maggio 2026 – Si preannuncia un venerdì molto complicato per migliaia di persone. Tutto a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per domani, venerdì 29 maggio, con possibili disagi in tutta Italia nei trasporti, nella sanità e nei servizi pubblici. Un’astensione del lavoro che potrebbe avere un impatto maggiore vista la coincidenza con il lungo ponte del 2 giugno. Lo sciopero e le motivazioni. I treni garantiti. Sciopero aereo e voli garantiti. Sciopero scuola, sanità e servizi pubblici. Trasporti pubblici e fasce di garanzia. Traghetti. Lo sciopero e le motivazioni. La mobilitazione è stata proclamata da diversi sindacati di base, tra cui Sgb, Usi-Cit e SI Cobas, e coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fasce di garanzia dei trasporti pubblici. Treni e voli assicurati. Sciopero generale di venerdì 29 maggio: tutto quello che c’è da sapere

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Sciopero del 29 maggio 2026: fasce di garanzia per autobus, tramvia e treni regionali in Toscana

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