Alfasigma ha annunciato risultati positivi da un nuovo trial sul farmaco orale filgotinib, destinato al trattamento della spondiloartrite assiale attiva. La malattia infiammatoria cronica colpisce principalmente giovani adulti e può influire sulla mobilità e sulla qualità della vita. Il test ha mostrato segnali incoraggianti sull’efficacia del farmaco, attualmente in fase di sviluppo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei risultati o sulla tempistica di eventuali approvazioni.

Da Alfasigma arrivano segnali incoraggianti per filgotinib, farmaco orale in sviluppo per il trattamento della spondiloartrite assiale attiva, malattia infiammatoria cronica che colpisce soprattutto giovani adulti e può compromettere in modo significativo qualità della vita e mobilità. Lo studio di fase 3. Il Gruppo, infatti, in occasione del Congresso europeo di reumatologia Eular 2026, ha presentato i risultato dello studio clinico di fase 3 Olinguito: il trattamento con filgotinib ha mostrato miglioramenti duraturi dei segni e dei sintomi della malattia, con effetti osservabili già dalla prima settimana di terapia e mantenuti fino a 52 settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaco Alfasigma efficace contro la spondiloartrite, l’ultimo trial

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