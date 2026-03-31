Arriva in Italia la citisina il primo farmaco gratuito per smettere fumare in 25 giorni | ecco come funziona e perché è efficace

In Italia è stato approvato un nuovo farmaco gratuito destinato a favorire l’abbandono del fumo. Si tratta di un trattamento che si utilizza in 25 giorni e si basa sulla citisina, un principio attivo di origine naturale. Il farmaco sarà distribuito gratuitamente e mira a supportare chi desidera smettere di fumare, con un percorso che si svolge interamente in questa durata.

L’Italia segna una svolta nella lotta al tabagismo. La citisina, un principio attivo di origine vegetale efficace nel contrastare la dipendenza da nicotina, sarà ora disponibile gratuitamente attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per chi decide di intraprendere un percorso di disassuefazione. La citisina è un alcaloide estratto dai semi di Cytisus labornum (Maggiociondolo). Agisce sui recettori della nicotina nel cervello con un doppio effetto: da un lato riduce il desiderio, attenuando il “craving” (la voglia irrefrenabile di fumare); dall’altro contrasta l’astinenza, alleviando i sintomi fisici e psicologici legati alla sospensione del fumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva in Italia la citisina, il primo farmaco gratuito per smettere fumare in 25 giorni: ecco come funziona e perché è efficace Articoli correlati Citisina, in Italia il farmaco antifumo: ecco come funziona e perché può aiutarti a smettereUn grappolo di fiorellini gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Arriva il primo farmaco rimborsato dal Sistema sanitario per smettere di fumare: ecco come funzionaSi chiama citisina ed è un principio attivo di origine vegetale che potrebbe cambiare l’approccio terapeutico alla dipendenza da fumo in Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Zeekr arriva in Italia: il brand premium porta 3 modelli 100% elettrici; Il generale israeliano Winter arriva in Italia: Arrestatelo; Kia EV2 arriva in Italia: tutti i prezzi e le versioni della B-SUV elettrica | Quattroruote.it; Google Search Live arriva in Italia: la Ricerca diventa vocale e AI. Samsung conferma: la beta di One UI 8.5 arriva anche in ItaliaOne UI 8.5: la beta si allarga a nuovi Galaxy e mercati, con conferma dell’arrivo anche in Italia. Ecco cosa cambia davvero per gli utenti. smartworld.it M5S: 'Una nuova primavera', arriva il nuovo libro di Conte 'Una nuova primavera - La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia'. È il nuovo libro del presidente del M5S, Giuseppe Conte, dal 14 aprile in libreria per Marsilio Editori. "Di fronte alle in x.com L'allarme arriva dall'imbocco di via Tranesi, lato via XXV aprile #ArianoIrpino - facebook.com facebook