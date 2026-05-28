Farmacia in Barriera bersaglio di furti minacce e aggressioni | denunciate due ladre
Due donne di circa 30 e 50 anni sono state denunciate dalla polizia locale per aver rubato nella farmacia di largo Barriera vecchia. Le due hanno minacciato e aggredito il personale durante i furti. La farmacia, spesso bersaglio di furti, minacce e aggressioni, ha subito ripetuti episodi simili. Le donne sono state identificate e denunciate per i reati di furto, minaccia e aggressione.
Due donne residenti a Trieste, rispettivamente sulla cinquantina e di circa trent'anni, sono state denunciate dal Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale per aver commesso dei furti all'interno della farmacia Picciola di largo Barriera vecchia. Una delle due è finita nei guai anche per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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