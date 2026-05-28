Farmacia in Barriera bersaglio di furti minacce e aggressioni | denunciate due ladre

Notizia in breve

Due donne di circa 30 e 50 anni sono state denunciate dalla polizia locale per aver rubato nella farmacia di largo Barriera vecchia. Le due hanno minacciato e aggredito il personale durante i furti. La farmacia, spesso bersaglio di furti, minacce e aggressioni, ha subito ripetuti episodi simili. Le donne sono state identificate e denunciate per i reati di furto, minaccia e aggressione.