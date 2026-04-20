Da Orbassano ad Albenga per commettere furti a raffica in negozi | arrestate due ladre in trasferta

Due donne di 46 e 48 anni, residenti a Orbassano, sono state arrestate dai carabinieri di Albenga. Le accuse nei loro confronti sono di tentata rapina impropria e furti seriali aggravati, dopo aver commesso diversi furti in negozi della zona. Le due donne erano arrivate da Orbassano e sono state fermate durante le operazioni di polizia.

I carabinieri della stazione di Albenga (Savona) hanno arrestato due donne di 46 e 48 anni, residenti a Orbassano, con l'accusa di tentata rapina impropria e furti seriali aggravati. I fatti si sono svolti nella mattinata di sabato 18 aprile 2026 nella cittadina della riviera ai danni di diversi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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