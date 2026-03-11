A Sarno, due donne sono state denunciate per aver collegato illegalmente le proprie abitazioni alle reti di luce e acqua. Le operazioni sono state svolte dalle forze dell’ordine, che hanno individuato i collegamenti non autorizzati. Le accuse riguardano furti di energia e acqua attraverso collegamenti abusivi realizzati senza permesso. Le persone coinvolte sono state identificate e portate all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.

Due donne sono state formalmente denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver realizzato collegamenti illegali alle reti di distribuzione elettrica e idrica nel territorio di Sarno. Le indagini, condotte dal Commissariato locale insieme ai tecnici delle aziende di servizio, hanno smascherato due casi distinti: un allaccio abusivo che alimentava un locale notturno e un collegamento sotterraneo nascosto in un’abitazione. L’episodio ha l’intervento diretto degli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, i quali hanno lavorato a stretto contatto con gli esperti della E-Distribuzione S.p.A. e della Gori S.p.A. Una donna di 66 anni... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarno: due donne denunciate per furti di luce e acqua

