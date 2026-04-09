Cdp nel 2025 utile netto record di 3,4 mld +3% | patrimonio netto a 32 mld +6%

Nel 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro, segnando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto si è attestato a 32 miliardi di euro, con una crescita del 6%. La società ha così raggiunto un risultato record, confermando una performance finanziaria in miglioramento rispetto al 2024.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Cdp ha chiuso il 2025 con un utile netto pari a 3,4 miliardi di euro, in ulteriore aumento (+3%) rispetto al 2024, attestandosi a 3,3 miliardi. L'utile netto consolidato è pari a 5,5 miliardi di euro (6 miliardi nel 2024), in riduzione di 0,5 miliardi principalmente per il minor apporto degli utili da partecipazioni, parzialmente compensati dall'incremento dei margini delle società industriali. Lo rende noto Cdp in un comunicato. Il patrimonio netto di Cdp SpA, pari a 32 miliardi di euro, è in crescita del 6% rispetto al 2024 (30 miliardi) grazie all'utile maturato nell'esercizio, al netto dei dividendi distribuiti in coerenza con le ipotesi di Piano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%) Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Leggi anche: Plures, nel 2025 ricavi a 2,3 mld (+12,2%): utile netto consolidato a 72,3 mln (+3,7%) Temi più discussi: Cdp Reti, nel 2025 utile in crescita; CDP chiude il 2025 con un utile netto record a 3,4 miliardi di euro; Cdp Reti, nel 2025 sale l’utile netto. Ai soci dividendi per 556,5 milioni; Cdp Reti, via libera al bilancio: l’utile netto sale a 557 mln nel 2025 (+3%). Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%)Cdp ha chiuso il 2025 con un utile netto pari a 3,4 miliardi di euro, in ulteriore aumento (+3%) rispetto al 2024, attestandosi a 3,3 miliardi. L’utile netto consolidato è pari a 5,5 miliardi di euro ... adnkronos.com Cdp, l’utile netto 2025 è il migliore di sempreNel primo anno del Piano Strategico 2025-2027 la Cassa segna un nuovo record: l’utile (netto) più alto della sua storia ... fortuneita.com Rete 7 - Canale 99. . CAPACCIO PAESTUM: SI PUNTA AD UN ACCORDO CON CDP - facebook.com facebook CDP Venture Capital, Emanuele Levi riconfermato AD e DG del Gruppo; era subentrato a Scornajenchi nel maggio 2025 x.com