Bankitalia nel 2025 torna in utile 3 mld lordi Al bilancio dello Stato assegnati 1,2 mld

Nel 2025, Bankitalia ha registrato un utile netto di circa 3 miliardi di euro, con 1,2 miliardi di euro versati allo Stato. Ai soci del capitale sono stati distribuiti dividendi per 340 milioni di euro. La banca centrale ha comunicato i risultati finanziari ufficiali relativi all’anno appena concluso.

La Banca d’Italia torna in utile lordo per circa 3 miliardi, dopo le perdite di oltre 7 miliardi per ciascuno dei due anni precedenti. Il Governatore Fabio Panetta, nella sua relazione annuale ha proposto di attribuire ai partecipanti un dividendo di 340 milioni a valere sull’utile netto di 1.652 milioni. L’utile residuo destinato allo Stato è quindi pari a 1.272 milioni, circa il doppio rispetto al 2024. Negli ultimi dieci anni ai partecipanti – ricorda Panetta - sono stati complessivamente riconosciuti 2,9 miliardi; nello stesso periodo le risorse destinate allo Stato hanno raggiunto 41,3 miliardi, di cui 34,8 a valere sull’utile netto e 6,5 versati a titolo di imposte correnti, ai fini Ires e Irap. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Bankitalia nel 2025 torna in utile (3 mld lordi). Al bilancio dello Stato assegnati 1,2 mld Articoli correlati Leggi anche: **Commercio estero: Istat, a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld, in 2025 56,1 mld** Airbus vola: utile netto record a 5,2 mld €, boom di ordini aerei e difesa trainano la crescita nel 2025.Il colosso europeo Airbus ha annunciato un utile netto record nel 2025, in aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Bankitalia, rischio indebitamento eccessivo con il Buy Now Pay Later; Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: non stiamo perdendo l'accesso al mercato; Bankitalia, nel 2025 aumentano i turisti stranieri, spesa sale a 56 miliardi; La tentazione delle rate (troppo) facili: boom tra le famiglie fragili, perché Bankitalia lancia l'allarme. Bankitalia nel 2025 torna in utile (3 mld lordi). Al bilancio dello Stato assegnati 1,2 mldAi partecipanti al capitale distribuito un dividendo di 340 milioni. Angelini direttore generale, Trequattrini vice ... ilsole24ore.com Bff bank crolla in Borsa dopo intervento di Bankitalia: cosa sta succedendo • Dai commissari affiancati dalla Banca d’Italia ai possibili 1,3 miliardi di “past due”: errori contabili, fiducia in calo e business rallentato spiegano la crisi dell’istituto… x.com Bff Bank in caduta libera a Piazza Affari dopo la nomina da parte di Bankitalia di due commissari nell'istituto: i titoli, che in avvio non riuscivano a fare prezzo, sono arrivati a cedere oltre il 60%, con un calo di oltre l’80% del proprio valore da inizio febbraio e pa facebook