Un politico di centrodestra ha dichiarato che investire nei farmaci equivalenti è fondamentale per rafforzare la sanità pubblica e garantirne la sostenibilità. Ha sottolineato che questa strategia può contribuire a sostenere un modello di assistenza universale sul territorio, rendendo il sistema più resiliente. La proposta mira a promuovere l’uso di medicinali equivalenti come alternativa ai farmaci di marca, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare l’accesso alle cure.

Investire nei farmaci equivalenti è essenziale per rendere la sanità pubblica più resiliente e sostenibile, supportando un modello di assistenza universale sul territorio. Avere a disposizione un'offerta di farmaci di alta qualità è prioritario. Gli investimenti nel settore possono fare la differenza, sia in termini di produzione industriale che di accessibilità alle cure. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaci: Liris (Fdi), Investire negli equivalenti

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