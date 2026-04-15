In Iran, si registra un aumento nei tempi di consegna dei farmaci equivalenti, che ora si attestano tra i tre e i quattro mesi. Le aziende produttrici riferiscono che attualmente dispongono ancora di scorte di prodotti finiti, ma la quantità disponibile sta diminuendo rapidamente. La riduzione delle scorte solleva preoccupazioni sulla disponibilità futura di questi medicinali, fondamentali per il sistema sanitario del paese.

“Al momento le aziende produttrici di farmaci equivalenti hanno ancora 2-4 mesi di stock di prodotti finiti, che però si stanno riducendo. Se la situazione non migliorerà, possiamo aspettarci le prime tensioni sulla disponibilità dei medicinali da fine giugno ”. Parola di Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, associazione che riunisce le industrie produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added, che ne parla con LaSalute di LaPresse dopo aver fatto il punto con Medicines for Europe, associazione che riunisce le industrie farmaceutiche europee specializzate in questi medicinali. L’impatto su costi e tempi di trasporto . Non dimentichiamo che l’80% dei farmaci per i malati cronici è equivalente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Iran, allarme carenza farmaci equivalenti. “Tempi di consegna triplicati”

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