Il deputato di Fratelli d’Italia ha dichiarato che i farmaci equivalenti offrono un’opportunità, soprattutto per le persone più vulnerabili. Secondo quanto affermato, l’investimento in questi farmaci può contribuire a garantire accesso più ampio a trattamenti essenziali. La discussione si concentra sulla possibilità di aumentare l’utilizzo di medicinali equivalenti per favorire la sostenibilità del sistema sanitario e ridurre i costi per i pazienti. Nessun dettaglio sulla data o sull’eventuale approvazione di nuove politiche.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Il farmaco equivalente rappresenta un'opportunità in più, in particolar modo per la parte più fragile della popolazione. Investire nei farmaci equivalenti significa offrire una possibilità ulteriore e rendere più resiliente e sostenibile la sanità pubblica, nonché il modo universalistico di erogare assistenza sui territori. Chiaramente, ciò richiede di poter contare su un'offerta e su una qualità di farmaci all'altezza". Lo ha detto a Roma Guido Quintino Liris (Fdi), membro della Commissione Bilancio del Senato, all'evento istituzionale per le celebrazioni del trentennale di Doc Pharma. Un'occasione per ripercorrere la storia dello sviluppo del farmaco equivalente in Italia con uno sguardo volto alle sfide future del sistema salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Liris (Fdi): "Investire in equivalenti, è opportunità per più fragili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Farmaci: Liris (Fdi), Investire negli equivalenti

Notizie e thread social correlati

Farmaci: Liris (Fdi), ‘Investire negli equivalenti’Un politico di centrodestra ha dichiarato che investire nei farmaci equivalenti è fondamentale per rafforzare la sanità pubblica e garantirne la...

Farmaci, Zagaria (Egualia): "Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibile"Un rappresentante di una società farmaceutica ha affermato che l’utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari può contribuire a garantire un accesso...

Farmaci: Liris (FDI), 'Investire negli equivalenti'(Adnkronos) - Investire nei farmaci equivalenti è essenziale per rendere la sanità pubblica più resiliente e sostenibile, supportando un modello di assistenza universale sul territorio. Avere a dispos ... msn.com

Liris (FdI), Programma operativo conferma concretezza per la sanità(v. 'Tavolo della Salute Abruzzo, presentato...' delle 20.12) Accolgo con favore l'esito del Tavolo permanente della Salute e il lavoro portato avanti sul Programma Operativo 2026-2028, che conferma ... ansa.it