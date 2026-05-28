Fare la differenza oggi Le nuove sfide della sclerosi multipla
In Italia, circa 150 mila persone convivono con la sclerosi multipla, con oltre 3.600 diagnosi ogni anno. La malattia colpisce adulti di diverse età e rappresenta una sfida crescente per il sistema sanitario. La diffusione del problema sottolinea la necessità di aggiornare le strategie di assistenza e ricerca. Attualmente, non esiste una cura definitiva, ma si cercano terapie per migliorare la qualità di vita dei pazienti.
In Italia sono circa 150 mila le persone con sclerosi multipla e ogni anno si registrano oltre 3.600 nuove diagnosi. Una malattia che colpisce prevalentemente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, soprattutto donne (con un rapporto di 3 a 1 rispetto agli uomini), e che oggi rappresenta anche un banco di prova per il sistema salute tra innovazione terapeutica, sostenibilità e qualità della vita. Negli ultimi vent’anni la ricerca ha profondamente modificato le prospettive della malattia: diagnosi più precoci, terapie ad alta efficacia, monitoraggio avanzato e medicina personalizzata hanno reso possibile rallentare la progressione della SM e posticipare di molti anni il raggiungimento di una disabilità grave. 🔗 Leggi su Formiche.net
Trane: pronta a guidare le nuove sfide dei mercati verticali
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