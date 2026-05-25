Una paziente affetta da sclerosi multipla ha dichiarato che, nonostante i progressi compiuti, c’è ancora molto da fare. La sua testimonianza si inserisce in un contesto in cui sono stati realizzati miglioramenti nel trattamento e nell’assistenza, ma permangono sfide da affrontare. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alla condizione. La discussione si concentra sulle necessità di ulteriori interventi per migliorare la qualità di vita delle persone con questa malattia.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "E' stato fatto tanto" per le persone con sclerosi multipla, "ma c'è ancora tanto da fare, perché i sintomi visibili non sono così noti a tutti, perché le persone, soprattutto quando sono giovani - sono la stragrande maggioranza - non hanno il coraggio di rendere evidente ciò che agli occhi di tutti non lo è. E' necessario, quindi, rendere le persone titolari dei loro diritti e del diritto di vivere una vita piena nonostante tutto". Così Gaia Rovati porta la sua testimonianza di persona con sclerosi multipla, in occasione della presentazione della nuova Agenda della Sm e patologie correlate 2030, nell'ambito della Settimana nazionale della sclerosi multipla e della Giornata mondiale della Sm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, paziente: "In lotta a sclerosi multipla fatto molto ma ancora tanto da fare"

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