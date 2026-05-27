Fantabilanci | i cinque migliori difensori da modificatore del 2025-26

I cinque migliori difensori del 2025-26, secondo la media voto, sono stati annunciati. Questi giocatori si sono distinti durante la stagione per le valutazioni più alte tra i difensori, considerando il parametro di riferimento. La classifica si basa sui punteggi medi ottenuti nelle partite ufficiali, evidenziando le prestazioni più costanti e di livello superiore. La lista include i difensori con le valutazioni più alte, considerando tutte le partite della stagione.

Insieme alla Serie A, anche il Fantacampionato Gazzetta è giunto al termine. Con la fine della stagione arriva dunque il momento delle analisi e dei bilanci. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i cinque difensori che hanno chiuso con la media voto - parametro da considerare in ottica modificatore - più alta. Da sottolineare che sono stati considerati solo i giocatori con almeno 19 partite a voto, ovvero la metà delle 38 totali. Fior di bonus e tanta concretezza: il 2025-26 di Federico Dimarco è stato straordinario. Impressionante in zona gol con 7 reti e 16 assist, l'esterno dell'Inter si è rivelato una pedina fondamentale anche in ottica modificatore, chiudendo con la media voto più alta del Fantacampionato (6,6). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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