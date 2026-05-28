Nel Fantacampionato Gazzetta 2025-26, i cinque centrocampisti con la più alta media voto sono stati individuati. I giocatori si sono distinti per le prestazioni durante la stagione, ottenendo punteggi elevati nelle partite disputate. La classifica si basa sui punteggi medi raccolti nel corso del campionato, evidenziando le performance più costanti tra i centrocampisti. I nomi e i dettagli delle medie sono stati pubblicati a conclusione della stagione.

Così come la Serie A, anche il Fantacampionato Gazzetta è giunto al termine. Con la fine della stagione arriva dunque il momento delle analisi e dei bilanci. Ecco quali sono stati i cinque centrocampisti con la fantamedia più alta nel Fantacampionato 2025-26. Da sottolineare che sono stati considerati solo i giocatori con almeno 19 partite a voto, ovvero la metà delle 38 totali. Il miglior centrocampista della stagione al Fantacampionato è stato Hakan Calhanoglu. Il turco, autore di 9 gol e 4 assist, ha chiuso l'annata con una fantamedia di 7,5. Anche 7 ammonizioni per lui. Secondo posto a pari merito per tre grandi nomi della Serie A: Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Nico Paz, tutti e tre con 7,3 di fantamedia finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantabilanci: i cinque centrocampisti con la fantamedia più alta nel 2025-26

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FASCE SCAMBI al FANTACALCIO - CENTROCAMPISTI - Nomi e Consigli per la tua ASTA di RIPARAZIONE

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