Un padre ha riferito di aver fatto molti passi per riavere i propri figli e di attendere risposte dalle autorità. Ha descritto il trauma subito come il più grave della sua vita e ha espresso la propria incredulità riguardo alla situazione. La famiglia si trova in una località boschiva, mentre le istituzioni sono coinvolte nelle procedure legali o amministrative relative ai minori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accuse o procedimenti giudiziari in corso.

"Abbiamo fatto molti passi che ci erano stati richiesti, e altri di nostra spontanea volontà. Ci siamo trasferiti a vivere nella casa del Comune, abbiamo iniziato in questa settimana il percorso di sostegno alla genitorialità per essere pronti a sostenere i nostri figli, gli incontri protetti stanno andando bene. Credo che non ci si possa chiedere di più. Ora attendiamo risposte coerenti dalle istituzioni. Non vediamo l'ora di poter riavere i nostri figli a casa con noi in modo da poter iniziare il loro percorso di guarigione e benessere emotivo e psicologico e garantire la loro sicurezza da ulteriori traumi". Queste le parole al... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, parla papà Nathan: "Fatti molti passi per riavere i nostri bambini, ora attendiamo risposte dalle istituzioni"

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Famiglia nel bosco, la madre: «Sempre vissuto nel rispetto delle leggi italiane»

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