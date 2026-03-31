In una vicenda che coinvolge una famiglia nel bosco, si segnala che l’accesso ai video della madre è stato vietato anche al padre. Dopo le restrizioni fisiche, ora si aggiunge un divieto di visione dei contenuti, lasciando il genitore escluso anche dal contatto visivo con le immagini dei figli. La decisione limita ulteriormente i rapporti tra il padre e i bambini.

Mancava solo questo: ed è stato fatto. Sì, perché non bastava la distanza fisica, ora arriva anche il “silenzio” visivo. La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli si arricchisce di un capitolo che lascia l’amaro in bocca. E che solleva profondi interrogativi sulla gestione degli affetti nei percorsi giudiziari minorili. Ai tre bambini, ospiti della casa famiglia di Vasto, dopo l’allontanamento dalla madre Catherine avvenuto lo scorso 6 marzo, il tribunale ha imposto un nuovo, inspiegabile divieto: i piccoli non possono più guardare i video che ritraggono la loro mamma e la loro casa. Famiglia nel bosco, i bisogni emotivi sbattono contro il muro della burocrazia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, altra scure sui bambini, ora è vietato pure vedere i video della madre. Il veto a papà Nathan

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