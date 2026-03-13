Famiglia nel bosco papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figli

A Pescara, il padre di una famiglia che vive nel bosco sta affrontando un procedimento legale per riottenere la custodia dei figli. L’uomo ha incontrato un assistente sociale e un garante in un incontro ufficiale. La vicenda riguarda la richiesta di riprendere il controllo sulla propria famiglia e si sviluppa in un contesto di confronto con le autorità competenti.

Pescara, 13 marzo 2026 – La vicenda della famiglia nel bosco si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia dove vivono i tre figli, il padre, Nathan, ha fatto alcune aperture, criticando l’atteggiamento della moglie Catherine intransigente, nel tentativo di riunire la famiglia e di uscire da un incubo (comunque la si guardi) che dura ormai da quasi 4 mesi. L’incontro. Papà Nathan media per riunire la famiglia. La garante per l’infanzia visita i bambini. "Belli, sani, intelligenti ma sotto choc”. "Rapporti difficili”. Lo psichiatra: “Pensare al bene dei bambini”. Gli ispettori al Tribunale. Vigilanza rafforzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figli Articoli correlati Famiglia nel bosco, tensioni tra mamma e assistente sociale in comunità. Nuova istanza per riavere i figli: “Non sono isolati”Palmoli (Chieti) – Il gelato nelle coppette mangiato con un cucchiaino di plastica colorata: in quel gesto, sostengono i difensori, cade il teorema... Famiglia nel bosco, nuova istanza per riavere i figli: “Non sono isolati dal mondo”. Tensioni tra la mamma e l’assistente sociale in comunitàPalmoli (Chieti) – Il gelato nelle coppette mangiato con un cucchiaino di plastica colorata: in quel gesto, sostengono i difensori, cade il teorema... Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco papà Nathan tratta... Temi più discussi: Il papà della famiglia del bosco: Non organizzate proteste, voglio solo i bimbi a casa; Famiglia nel bosco, l'appello del papà Nathan Trevallion: Voglio i bimbi a casa, basta proteste; Famiglia nel bosco, papà Nathan dice basta e sfida la moglie Catherine: O fai come dico io o mi riprendo da solo i nostri figli; Famiglia nel bosco, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre. Famiglia nel bosco, papà Nathan tratta con assistente sociale e garante per riavere i figliDopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto, il papà sta cercando un dialogo costruttivo nel tentativo di riavere i figli ... quotidiano.net Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia – la moglie, i due figli e il fratello – e in tutta la città, che lo ricorda come una persona solare, generosa e sempre disponibile. - facebook.com facebook La famiglia dello storico avvocato presenta oltre esposti alla Procura di Milano contro giornalisti e opinionisti. Olga Mascolo a Open: «Mai travalicato il diritto di cronaca, sono serena» x.com