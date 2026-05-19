Cannes rimasto al politicamente corretto

A Cannes, il festival si è mantenuto su un registro più neutro rispetto a quanto avvenuto alla Berlino di qualche mese fa, dove il presidente di giuria aveva suscitato diverse polemiche. La selezione delle opere e le scelte di programmazione sono state orientate a evitare scandali pubblici e a mantenere un tono più istituzionale. La decisione di non affrontare temi scomodi o controversi sembra aver prevalso rispetto a interventi più audaci, in una edizione che si presenta con un approccio più conservatore.

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Forse per evitare le polemiche dello scorso festival di Berlino dove il presidente di giuria, un certo Wim Wenders, è stato crocifisso per aver detto che gli artisti devono «restare fuori dalla politica, perché se realizziamo film dichiaratamente politici, entriamo nel campo della politica», il presidente di quello di Cannes, il regista coreano Park Chan-wook, ci ha tenuto a dire: «Non credo che il cinema e la politica debbano essere separati». Poi ha spiegato meglio che «tra l’arte e la politica non si contrappongono conflitti, purché i valori siano espressi in maniera artistica». Ah, l’arte, questa sconosciuta! Il politicamente corretto vuole invece che un artista si dichiari senza se e senza ma, ovviamente solo dicendo quello che si vuole sentire dire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cannes rimasto al politicamente corretto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lecce, la Poli Bortone si tatua MSI sulla pelle: lode a chi non cede al politicamente correttoRoma, 20 aprile – Mentre il circo della politica si perde in un oceano di chiacchiere fatue, tra dibattiti sterili sul queer-coding e posizionamenti... Leggi anche: Il politicamente corretto contagia anche la "rive gauche" francese Cannes rimasto al politicamente correttoIl politicamente corretto vuole che un artista si dichiari senza se e senza ma, ovviamente solo dicendo quello che si vuole sentire dire ... ilgiornale.it Cannes al via, la parola ai giurati: Nessuna separazione tra l’arte e la politicaIl presidente Park Chan-wook e Demi Moore contro ogni censura creativa. Paul Laverty, sodale di Ken Loach: Gaza vittima di pazzi che guidano i ciechi ... msn.com