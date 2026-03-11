Ottom medici | domani il verdetto sui falsi certificati

Domani mattina, otto medici dell’ospedale di Ravenna saranno ascoltati davanti al giudice per le misure cautelari, che dovrà decidere sul loro futuro professionale. Sono indagati per aver rilasciato falsi certificati anti-rimpatrio. La decisione del giudice potrebbe determinare l’eventuale sospensione o conferma delle misure adottate nei loro confronti.

Domani mattina, davanti al giudice per le misure cautelari, si deciderà il destino professionale di otto medici dell’ospedale di Ravenna indagati per presunti certificati anti-rimpatrio. La procura ha chiesto l’interdizione dalla professione per un anno, mentre i difensori hanno rinunciato al riesame del materiale sequestrato, composto da chat e dispositivi elettronici. La vicenda, esplosa a febbraio con il sequestro di cellulari e computer aziendali, vede coinvolti professionisti del reparto Malattie Infettive accusati di aver bloccato procedure di rimpatrio attraverso documenti considerati falsi per motivazioni ideologiche. L’udienza di garanzia fissata per domani potrebbe creare un vuoto organizzativo critico all’interno di un servizio sanitario già sottoposto a forte pressione operativa nel territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

