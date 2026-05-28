Falsi incidenti e certificati tarocchi | smantellata la banda dei sinistri fantasma

È stata smantellata una banda coinvolta in falsi incidenti e certificati falsificati. La rete creava sinistri stradali mai avvenuti o distorti rispetto alla realtà, rendendo le pratiche assicurative regolari. Il sistema prevedeva il coinvolgimento di figure istituzionali e professionali, che collaboravano per certificare falsi incidenti. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati per la falsificazione. Sono in corso ulteriori verifiche sulle modalità operative della banda.

Sinistri stradali mai avvenuti o rappresentati in modo completamente difforme dalla realtà, trasformati in pratiche assicurative regolari grazie a un sistema collaudato che coinvolgeva figure istituzionali e professionali.È lo schema al centro dell'indagine della Compagnia Carabinieri di Andria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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