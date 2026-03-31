Napoli smantellata la banda dei Rolex falsi | sequestri per 880mila euro vendite online su 60 siti

A Napoli è stata smantellata una rete che vendeva online orologi e gioielli falsi, con sequestri totali superiori agli 880 mila euro. L’attività criminosa coinvolgeva circa 60 siti internet e quattro persone sono state denunciate. La polizia ha sequestrato beni di varia natura legati alla vendita di prodotti contraffatti, continuando le indagini per individuare eventuali altri responsabili.

È di quattro persone indagate e beni sequestrati per un valore superiore a 880 mila euro il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un’organizzazione dedita al commercio di prodotti con segni falsi e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito nelle scorse ore e ha riguardato anche quattro società coinvolte nell’attività illecita. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Napoli, smantellata la banda dei Rolex falsi: sequestri per 880mila euro, vendite online su 60 siti Articoli correlati Scavi illegali e vendite online, prime condanne per la banda dei fossiliPene fino a tre anni per gli imputati dell'operazione “Ammoniti” dei carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Leggi anche: Vendite online, rischi fino a 2.000€ di multa su questi siti famosissimi: ecco quando scattano i controlli Contenuti e approfondimenti su Napoli smantellata la banda dei Rolex... Discussioni sull' argomento Napoli: smantellata banda di spacciatori del centro città; Napoli, moto contromano al Vomero: carabiniere trascinato su asfalto, arrestato 29enne; Un piano per sottrarre 3 milioni ad anziana vedova: smantellata la banda del raggiro; NOMI E FOTO. Delivery della droga: 5 arresti. La banda operava tra il Borgo Sant’Antonio Abate, Maddalena e la zona di via Carbonara. Il lusso tarocco viaggia sul web: smantellata la banda dei cloni di Rolex e Patek PhilippeNola – Un impero del falso costruito pezzo dopo pezzo, vendendo online imitazioni perfette di orologi che, nella realtà, valgono decine di migliaia di euro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Rom ... cronachedellacampania.it Bimbo Napoli: interrogatori cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni (AGI) - Napoli, 31 mar. - Sono iniziati questa mattina davanti al gip Mariano Sorrentino gli interrogatori del primario, cardiochirurgo dell'ospedale Monaldi di Napoli Guido Oppido e della seconda - facebook.com facebook Unione industriali Napoli, ecco la squadra del presidente designato Genna. Due i vice presidenti, Alessandro Di Ruocco e Marilù Faraone Mennella #ANSA x.com