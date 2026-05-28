Un’indagine della procura di Milano coinvolge Michela Vittoria Brambilla, ex ministra del Turismo e deputata di Noi Moderati, per false fatturazioni legate al programma televisivo “Dalla parte degli animali” trasmesso su Rete 4 dal 2017. La procura ipotizza che siano state emesse fatture false relative alla produzione del programma. La deputata è tra le persone indagate nell’inchiesta.

Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati ed ex ministra del Turismo, è tra gli indagati di un’inchiesta della procura di Milano che ipotizza il reato di false fatturazioni per la realizzazione del programma televisivo Dalla parte degli animali, in onda dal 2017 su Rete 4. Perquisizioni della Guardia di Finanza a Roma, Torino e Roma: investigatori nella sede dell’ Enci (Ente nazionale cinofilia italiana) e di tre società di produzione televisiva. Michela Vittoria Brambilla (Imagoeconomica). Il reato ipotizzato dalla Procura di Milano. La Procura di Milano ipotizza che tra il 2020 e il 2026 ci sia stato un giro di false fatture per sponsorizzazioni, per un valore totale di 1,5 milioni di euro, di cui il 90 per cento sarebbe finito a Brambilla come compenso per la conduzione e il 10 per cento alla produzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - False fatture per il suo programma su Rete 4, indagata Michela Brambilla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michela Brambilla indagata a Milano: false fatture per programma tvLa Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati una deputata di Noi Moderati, coinvolta in un’inchiesta per emissione di false fatture...

False fatture per il programma tv ‘Dalla parte degli animali’, Michela Vittoria Brambilla indagataUna parlamentare è indagata nell’ambito di un’inchiesta milanese per false fatturazioni legate alla produzione del programma televisivo ‘Dalla parte...

Temi più discussi: La deputata Brambilla indagata a Milano per false fatturazioni; Media, dopo accordo preliminare possibili colloqui Usa-Iran il 5 giugno; Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros, moonwalk dopo la vittoria; Media: 'Pentagono getta le basi per l'invasione di Cuba'.

MILANO: INDAGATA DEPUTATA MICHELA BRAMBILLA, FALSE FATTURE PER PROGRAMMA TV. #lapresse #Brambilla A breve aggiornamenti x.com

False fatture per 1,5 milioni per il programma tv sugli animali, indagata Michela Vittoria BrambillaLa deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo prog ... msn.com

False fatture per il programma tv 'Dalla parte degli animali', Michela Vittoria Brambilla indagataLa parlamentare Michela Vittoria Brambilla è indagata con altre persone in un’inchiesta della Procura di Milano che ipotizza il reato di false fatturazioni per la realizzazione del suo programma tv 'D ... adnkronos.com