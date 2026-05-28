False fatture legate al programma tv un casertano indagato con la parlamentare | Evasione da quasi un milione

Un uomo di Piedimonte Matese è tra i sei indagati in un'inchiesta della Procura di Milano che riguarda false fatture e un’evasione fiscale di circa un milione di euro. L’indagine coinvolge anche una deputata di ‘Noi Moderati’. L’indagato è presidente di un ente nazionale e l’inchiesta si concentra su presunte irregolarità legate a un programma televisivo. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Il presidente dell’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Massimo Espedito Muto, di Piedimonte Matese, è tra i sei indagati dalla Procura di Milano in un’inchiesta su presunte false fatture ed evasione fiscale per quasi un milione di euro che coinvolge anche la deputata di ‘Noi Moderati’. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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