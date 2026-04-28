Scoperta maxitruffa con fatture false per quasi un milione di euro | coinvolte 63 aziende in varie regioni

La guardia di finanza di Perugia ha individuato un’organizzazione composta da otto persone coinvolta in una truffa da quasi un milione di euro attraverso l’emissione di fatture false. Le indagini hanno portato al sequestro di documenti e all’identificazione di 63 aziende coinvolte in diverse regioni italiane. La vicenda riguarda principalmente frodi nei settori di Inps, Inail e dell’Erario, con l’obiettivo di ottenere indebiti vantaggi nell’ambito della somministrazione di lavoro.

Tempo di lettura: 2 minuti Scoperta dalla guardia di finanza del comando provinciale di Perugia un presunto sodalizio composto da otto persone, finalizzato alla truffa nei confronti di Inps, Inail e dell’Erario nell’ambito della somministrazione di lavoro. Coinvolte 63 aziende con sede in varie regioni d’Italia e un giro di fatture risultate false per quasi un milione d’euro. L’indagine sviluppata dalla tenenza di Gubbio delle fiamme gialle ha portato al recupero a tassazione materia imponibile per oltre 200mila euro ai fini Iva e per oltre 360mila ai fini imposte dirette. Al termine – riferiscono gli investigatori – sono state segnalate, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Perugia 71 persone, 63 per utilizzo di fatture false nelle previste dichiarazioni annuali e otto per l’emissione dei documenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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