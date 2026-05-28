Fallimento Ternana la Figc revoca l' affiliazione al club | il Foggia rivede la serie C

La FIGC ha revocato l'affiliazione alla Ternana calcio, confermando il fallimento del club. Dopo che nelle aste per la vendita del ramo sportivo non sono arrivate offerte, la decisione è diventata ufficiale con un comunicato della Federcalcio. La revoca comporta la perdita della licenza per partecipare ai campionati di categoria e apre la strada alla riammissione del Foggia in serie C. La società non è più iscritta ai campionati professionistici.

La Ternana calcio non c'è più. Quel che ormai era nell'aria da giorni (dopo che nelle due aste per la vendita del ramo sportivo non erano pervenute offerte), dalla serata di ieri ha ricevuto anche i crismi dell'ufficialità, attraverso il comunicato ufficiale della Federcalcio. Nella serata di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Ufficiale, la Ternana cancellata dal calcio professionistico ow.ly/RvJm106z17Y #tuttoggi #Sport #Terni #evidenza #fallimento #figc #subter #ternana x.com

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