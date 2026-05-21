Alle 12:00 scadrà un termine importante per la società calcistica, con il rischio di revoca dell’affiliazione alla FIGC se l’asta rimarrà senza offerte. La società aveva annunciato un accordo tra i tesserati, ma finora non sono arrivati nuovi investitori o capitali. La scadenza di oggi rappresenta un momento cruciale, che potrebbe portare a conseguenze ufficiali se non si registreranno sviluppi positivi entro l’orario stabilito.

? Punti chiave Cosa accadrà esattamente alle 12:00 se l'asta dovesse risultare deserta?. Perché l'accordo tra i tesserati non ha attirato nuovi capitali?. Come influirà l'articolo 16 delle Noif sulla sopravvivenza del club?. Chi potrebbe presentare un'offerta dell'ultimo minuto per evitare il fallimento?.? In Breve Debito sportivo superiore a un milione e mezzo di euro nonostante accordi sindacali.. Termine ultimo fissato per giovedì 21 maggio 2026 alle ore 12:00.. Rischio applicazione articolo 16 delle Noif per assenza di offerte nella seconda asta.. Possibile impatto sociale sulla comunità e sul tessuto sportivo della provincia ternana.. Il destino della Ternana si gioca oggi, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 12:00, quando scadranno i termini per presentare le offerte e salvare il titolo sportivo di via della Bardesca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, ultimatum a mezzogiorno: rischio revoca affiliazione FIGC

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