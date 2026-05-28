Fagioli scazzottate e solidarietà | a Domodossola torna il Bud & Terence Fest

Notizia in breve

A Domodossola si è svolta una nuova edizione del Bud & Terence Fest, evento dedicato ai fan di Bud Spencer e Terence Hill. L’appuntamento si è tenuto sabato 30 e domenica 31 maggio nell’area della Prateria. Durante la manifestazione sono stati protagonisti momenti di intrattenimento, tra scazzottate simulate e attività di solidarietà. La manifestazione ha richiamato un pubblico di appassionati, che ha partecipato alle varie iniziative proposte nel corso del fine settimana.