Fagioli scazzottate e solidarietà | a Domodossola torna il Bud & Terence Fest

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Domodossola si è svolta una nuova edizione del Bud & Terence Fest, evento dedicato ai fan di Bud Spencer e Terence Hill. L’appuntamento si è tenuto sabato 30 e domenica 31 maggio nell’area della Prateria. Durante la manifestazione sono stati protagonisti momenti di intrattenimento, tra scazzottate simulate e attività di solidarietà. La manifestazione ha richiamato un pubblico di appassionati, che ha partecipato alle varie iniziative proposte nel corso del fine settimana.

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L'atmosfera scanzonata dei film di Bud Spencer e Terence Hill torna in Ossola. Sabato 30 e domenica 31 maggio, l'area della Prateria a Domodossola ospita una nuova edizione del Bud & Terence Fest, l'evento dedicato ai fan della coppia più celebre del cinema di genere italiano. Non si tratta di un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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