Torna il duo comico più amato del piccolo schermo: ecco i retroscena di uno dei momenti più famosi dell'ultimo film che vede Bud Spencer e Terence Hill insieme, stasera su Rai Movie alle ore 21:10. Dopo 16 film, realizzati tra il 1967 e il 1994, la carriera del due comico composto da Bud Spencer e Terence Hill si conclude con lo scoppiettante Botte di Natale, pellicola diretta dallo stesso Terence Hill che vede, in realtà, la firma del figlio dell'attore, Jess Hill. I due divi tornano per un ultimo film insieme a quasi dieci anni di istanza dal precedente, la commedia poliziesca Miami Supercops. In un primo tempo l'idea era realizzare un Don Chsciotte che vedesse Bud e Terence impegnati in disavventure cavalleresche con la complicità di Mario Monicelli, ma Terence Hill accantonò l'idea ritenendola .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Botte di Natale e la "bevuta di fagioli": il canto del cigno del duo Bud Spencer e Terence Hill

Il cazzotto piu potente di Bud Spencer

Notizie correlate

Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill

Pari e dispari: "Voglio il pistacchio" lo scherzo di Terence Hill che fece infuriare Bud SpencerIl duo comico più divertente di sempre torna ad allietare la prima serata di Rete 4 di oggi, sabato 28 marzo, con la commedia di Bruno Corbucci tutta...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bud Spencer e Terence Hill in Botte di Natale; Botte di Natale; Guida tv sabato 25 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv?; Rider massacrato di botte: due arresti arresti a Verona, i fermati hanno 17 e 20 anni.

Botte di Natale e la bevuta di fagioli: il canto del cigno del duo Bud Spencer e Terence HillTorna il duo comico più amato del piccolo schermo: ecco i retroscena di uno dei momenti più famosi dell'ultimo film che vede Bud Spencer e Terence Hill insieme, stasera su Rai Movie alle ore 21:10. movieplayer.it

Botte di Natale oggi su Rai Movie: ecco la trama del filmBud Spencer e Terence Hill, un’accoppiata di culto, nell’ultimo film girato insieme: è Botte di Natale, in onda stasera su Rai Movie. corrierenazionale.it

Alle 21:10 “Botte di Natale” di Terence Hill con Terence Hill, Bud Spencer | Nel vecchio West, i due fratelli Travis e Moses, pistolero uno e cacciatore di taglie l'altro, mettono da parte i rancori per trascorrere il Natale con l'energica madre Ruth. Li attendono mill - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Botte di Natale” di Terence Hill con Terence Hill, Bud Spencer | Nel vecchio West, i due fratelli Travis e Moses, pistolero uno e cacciatore di taglie l'altro, mettono da parte i rancori per trascorrere il Natale con l'energica madre Ruth. Li attendono mill x.com