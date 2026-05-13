Sfida a birra e salsicce | ad Asso tributo a Bud Spencer e Terence Hill

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Asso si svolge una gara tra amici che coinvolge dieci würstel e un litro di birra, con l’obiettivo di finirli prima degli altri. L’evento ripropone un tributo ai protagonisti di film d’azione italiani, attirando appassionati e partecipanti. La giornata si svolge in un’atmosfera informale, con il coinvolgimento di molti appassionati che si riuniscono per condividere il momento di svago.

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Dieci würstel, un litro di birra e una sola missione: finirli prima degli altri. Il mito di Bud Spencer e Terence Hill torna a vivere nel cuore del Triangolo Lariano con uno degli eventi più goliardici e attesi della stagione.Sabato 30 maggio, in piazza Mercato ad Asso, andrà infatti in scena “Ce.🔗 Leggi su Quicomo.it

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TRINITÀ E LA DOLCE VITA. A BIRRA E SALSICCE O PANI CA MEUSA Bud Spencer e Terence Hill a Palma

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