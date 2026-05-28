A Faenza, sono attese circa 250 squadre per il FantaPalio e la Bigorda, con nuove gare di spareggio in caso di parità. Durante l’evento, verranno presentati i costumi ispirati ai Rondanini, i nuovi protagonisti del corteo. Le gare di qualificazione e le modalità di spareggio sono state definite per garantire lo svolgimento regolare delle competizioni. La manifestazione prevede anche l’introduzione di alcuni elementi innovativi nelle prove tradizionali.

? Domande chiave Come funzioneranno le nuove gare di spareggio in caso di parità?. Chi sono i nuovi protagonisti dei costumi ispirati ai Rondanini?. Quando apriranno le prevendite online per la Bigorda e il Palio?. Come verrà raccontata la storia del Niballo attraverso i fumetti?.? In Breve Bigorda il 13 giugno ore 21, Palio il 28 giugno ore 18.. FantaPalio registra 250 squadre, iscrizioni aperte fino all'8 giugno.. Sbanderatori giovanissimi gareggiano sabato 6 giugno alle ore 20.. Prevendite Bigorda su Vivaticket dal 28 maggio, Palio dal 15 giugno.. Al Ridotto del teatro Masini di Faenza, il sindaco Massimo Isola e la coordinatrice Benedetta Diamanti hanno presentato ieri il programma ufficiale per il Niballo, con 250 squadre già registrate al FantaPalio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Faenza, il Niballo attende: 250 squadre per il FantaPalio e la Bigorda

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