Facebook ha annunciato che l’intelligenza artificiale rimuoverà i gruppi dal feed principale. Questa modifica influenzerà la visibilità delle discussioni, con gli amministratori che dovranno adattarsi a nuove modalità di gestione. Inoltre, l’IA analizzerà le vecchie conversazioni, ma non è stato specificato cosa accadrà a queste. La piattaforma ha comunicato che le modifiche entreranno in vigore a breve, senza indicare una data precisa.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei gruppi per gli amministratori?. Cosa farà l'intelligenza artificiale Ask con le vostre vecchie discussioni?. Perché Meta ha deciso di separare i gruppi dal principale?. Chi potrà utilizzare subito la nuova applicazione Forum su iPhone?.? In Breve Lancio esclusivo su App Store statunitense per dispositivi con iOS 18 o versioni successive. Funzione Ask utilizza chatbot IA per sintetizzare discussioni nei gruppi Facebook. Progetto riprende l'idea di Facebook Groups dismessa nel 2017 dopo tre anni. Amministratori mantengono visibilità sulle identità reali nonostante l'opzione username anonimi. Meta introduce Forum nell’App Store statunitense per isolare i Gruppi Facebook dal caos del principale tramite un’interfaccia dedicata e un sistema di ricerca basato sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Facebook cambia volto: l’IA spinge i Gruppi fuori dal feed

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