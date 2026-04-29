Le memorie DRAM utilizzate negli iPhone vedranno un aumento dei costi del 45% entro il 2027, secondo le stime di settore. Per far fronte alla carenza di componenti, l’azienda produttrice ha deciso di suddividere i nuovi modelli tra settembre e primavera. Questa strategia mira a gestire meglio le disponibilità di mercato e a ridurre i rischi legati alla scarsità di componenti.

? Cosa sapere I costi delle memorie DRAM per iPhone saliranno al 45% entro il 2027.. Apple frammenterà i lanci tra settembre e primavera per gestire la scarsità di componenti.. Entro il 2027 la memoria DRAM potrebbe pesare per il 45% sul costo totale dei componenti di un iPhone, secondo le proiezioni di JPMorgan, a causa della corsa globale all’intelligenza artificiale che sta drenando le scorte di Samsung e Micron. Il mercato tecnologico sta vivendo una mutazione profonda che tocca direttamente il portafoglio degli utenti Apple. La domanda massiccia di potenza di calcolo per alimentare i nuovi data center avanzati ha innescato una guerra silenziosa tra i giganti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone e crisi memorie: l’IA spinge i costi e cambia i lanci

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