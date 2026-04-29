Ultimo torna con Questa insensata voglia di te | l’ultimo tassello prima de La Favola per Sempre a Tor Vergata

Ultimo torna con il singolo “Questa insensata voglia di te”, un’anticipazione del suo prossimo album “La Favola per Sempre”. La canzone è l’ultimo brano prima della pubblicazione dell’intero progetto, che sarà presentato a Tor Vergata. Nel testo, l’artista esprime il desiderio di vivere in alto e dimostrare di essere un vincente, riprendendo il tema dei sogni e delle aspirazioni.

“Sognavo di vivere in alto, dimostrare che ero un vincente”. Così canta Ultimo in “Sogni Appesi”, il suo inno generazionale che da sempre chiude i suoi concerti. E alla fine Ultimo ce l’ha fatta. Ha trasformato il suo talento e la sua passione in un sogno o meglio, come la chiama lui, in una favola. Dopo un’attesa durata più di tre mesi Ultimo è tornato con un nuovo brano. Era il 9 gennaio quando rilasciò “ Acquario ”. Da tempo i fans attendevano una nuova canzone per emozionarsi. Il cantautore di San Basilio ha deciso di scomparire, come spesso fa quando ha bisogno di creare attesa per una nuova uscita. Sparire però non è solo una tecnica commerciale, è un modo per rifugiarsi nei suoi pensieri, per cercare l’ispirazione per creare nuove canzoni, nuove storie e nuove poesie.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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