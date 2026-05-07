Lewandowski Szczesny svela | Se gli ho consigliato la Juve? No deve ritirarsi Perché poi succedono le cose migliori

In un'intervista recente, Szczesny ha parlato di Lewandowski e dei suoi rapporti con la Juventus. Il portiere ha dichiarato di non aver mai consigliato al compagno di squadra di trasferirsi in bianconero, suggerendo invece che dovrebbe ritirarsi. Szczesny ha anche detto che, in base alla sua esperienza, le cose migliori accadono quando si segue questa strada. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla dinamica tra i due attaccanti.