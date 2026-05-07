Lewandowski Szczesny svela | Se gli ho consigliato la Juve? No deve ritirarsi Perché poi succedono le cose migliori
In un'intervista recente, Szczesny ha parlato di Lewandowski e dei suoi rapporti con la Juventus. Il portiere ha dichiarato di non aver mai consigliato al compagno di squadra di trasferirsi in bianconero, suggerendo invece che dovrebbe ritirarsi. Szczesny ha anche detto che, in base alla sua esperienza, le cose migliori accadono quando si segue questa strada. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla dinamica tra i due attaccanti.
di Francesco Spagnolo Lewandowski, Szczesny si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Juve svelando cosa consiglierebbe al compagno di squadra. Il panorama calcistico internazionale è stato recentemente scosso dalle dichiarazioni di Wojciech Szcz?sny, l’estremo difensore che ha saputo riscrivere il proprio destino passando dal ritiro forzato alla maglia da titolare nel Barcellona. Durante una intervista concessa a Prezglad Sportowy, il portiere polacco ha toccato diversi temi caldi, non ultimo il destino professionale del suo connazionale e compagno di spogliatoio in terra catalana. Al centro del dibattito mediatico c’è proprio Robert Lewandowski, il bomber classe 1988 che sta vivendo una fase cruciale della sua carriera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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