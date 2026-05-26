TNA | Ecco perchè Ricky Sosa è stato assente dagli ultimi show
Ricky Sosa non ha partecipato agli ultimi show di Impact della TNA negli ultimi giorni. La sua assenza è stata confermata, ma non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui motivi.
Negli ultimi giorni, il fenomeno nascente Ricky Sosa, è stato assente dalle puntate di Impact della TNA, ma scopriamo le vere ragioni. Come anticipato Ricky Sosa non appare in TNA da oltre un mese, ma la ragione è molto semplice, infatti non si tratta di nessun tipo di problemi muscolari o infortuni ma bensì di un “periodo di congedo per occuparsi di una questione nel Regno Unito”. La sua ultima apparizione televisiva risale al nove Aprile, quando Eric Young lo mise fuorigioco con un devastante piledriver, aprendo così ad una nuova faida in Total Nonstop Action. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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