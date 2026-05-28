A Catania si è tenuta la presentazione del progetto fotografico 'In-genium' promosso da Maire. L'evento si è svolto presso il rettorato dell'università locale. La mostra comprende una serie di immagini che illustrano le tematiche legate all’innovazione e alla creatività. La tappa catanese fa parte di un ciclo di esposizioni che coinvolgono diverse città italiane nell’ambito del progetto. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e artisti legati all'iniziativa.

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, a Catania, al rettorato dell'Università, il progetto fotografico 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-Ets in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania. Presenti, fra gli altri, il rettore dell'ateneo Enrico Foti, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Monica Luca, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. L'iniziativa mette in dialogo il patrimonio e l'ingegno degli antichi con le sfide della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fa tappa a Catania per il progetto 'In-genium' targato Maire

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