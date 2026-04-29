Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Catania

Lunedì a Catania si è svolto il McDonald’s Job Tour, un evento itinerante dedicato alla selezione del personale. La manifestazione è stata organizzata per le nuove aperture e assunzioni del noto fast food in diverse città italiane. Durante la giornata, sono state effettuate sessioni di colloqui e incontri con i candidati interessati a lavorare presso i punti vendita dell’azienda.

Lunedì si è svolto il McDonald’s Job Tour di Catania, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso il Palace Catania - UNA Esperienze, hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate "Il primo tour nei palazzetti": il tour di Blanco fa tappa al Palasele di EboliMartedì 5 maggio Blanco si esibirà al PalaSele di Eboli per la tappa campana del "Live 2026 - Il Primo Tour nei Palazzetti". Leggi anche: Levante: il suo tour estivo fa tappa a Bologna Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il colosso dei fast food pronto ad aprire un nuovo locale, al via le selezioni per 35 posti di lavoro; McDonald's, nuova apertura e nuove assunzioni a Taranto; Villammare, McDonald’s verso l’apertura. Il 5 maggio Job Tour per chi si è candidato sul sito.; Apre un nuovo McDonald's a Villa Verucchio. Previste 35 assunzioni. Il McDonald’s Job Tour fa tappa a CarditoCARDITO – È approdato martedì 28 novembre a Cardito il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. A ... napolivillage.com Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Lucera. Si sono svolti i colloqui per i 60 posti di lavoro da inserire nel ristorante di prossima apertura a LuceraLucera, 4 marzo 2026 – Ieri si è svolto a Foggia il McDonald’s Job Tour di Lucera, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta ... ilsipontino.net Apre un nuovo McDonald's a Villa Verucchio. Una tappa del 'Job Tour' per le nuove assunzioni. https://www.newsrimini.it/ultima-ora/apre-un-nuovo-mcdonalds-a-villa-verucchio-previste-35-assunzioni - facebook.com facebook