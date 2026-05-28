Fa tappa a Catania il progetto ' In-genium' targato Maire

Notizia in breve

Oggi a Catania, nel rettorato dell’Università, è stato presentato il progetto fotografico ‘In-genium’ promosso da Maire. La cerimonia ha visto la mostra delle immagini e una breve presentazione del lavoro. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle fotografie o sui partecipanti all’evento. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’istituzione e di alcuni ospiti invitati.