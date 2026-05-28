Fa tappa a Catania il progetto ' In-genium' targato Maire
Oggi a Catania, nel rettorato dell’Università, è stato presentato il progetto fotografico ‘In-genium’ promosso da Maire. La cerimonia ha visto la mostra delle immagini e una breve presentazione del lavoro. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici delle fotografie o sui partecipanti all’evento. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’istituzione e di alcuni ospiti invitati.
Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, a Catania, al rettorato dell'Università, il progetto fotografico 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-Ets in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania. Presenti, fra gli altri, il rettore dell'ateneo Enrico Foti, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Monica Luca, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. L'iniziativa mette in dialogo il patrimonio e l'ingegno degli antichi con le sfide della... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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