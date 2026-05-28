Export l?Italia si rafforza con la vendita di petrolio

C’è un “ricavo” italiano nella guerra in Iran. L’Italia, storicamente, esporta prodotti petroliferi raffinati, attraverso due grandi raffinerie, la Sarlux (gruppo Saras) di Sarroch (Cagliari) e la Isab (acquistata qualche giorno fa dalla Ludoil Energy) di Priolo (Siracusa). Insieme queste due raffinerie italiane valgono quasi il 50% della capacità di raffinazione nazionale. E ora, con il blocco dello stretto di Hormuz e l’impennata del costo del petrolio (che si porta dietro quello dei prodotti raffinati, che vengono, tuttavia, trattati su mercati diversi e possono avere anche oscillazioni maggiori rispetto al greggio), riesploso il prezzo dei prodotti raffinati, volano anche le esportazioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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