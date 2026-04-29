Export Simest rafforza la rete | Tajani all’inaugurazione della nuova sede di Torino

Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha aperto un nuovo ufficio a Torino. La cerimonia di inaugurazione si è svolta recentemente, alla presenza di un rappresentante del governo. La nuova sede si trova nel capoluogo piemontese e mira a sostenere le imprese italiane nelle attività di crescita e internazionalizzazione, rafforzando così la presenza sul territorio.

Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, inaugura a Torino un nuovo ufficio e rafforza la propria presenza sul territorio, con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nei percorsi di crescita e internazionalizzazione. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, nell’ambito delle tappe di avvicinamento alla Conferenza nazionale dell’export 2026. Presenti anche il presidente di Simest Vittorio de Pedys, l’amministratore delegato Regina Corradini D’Arienzo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la vicesindaca di Torino Michela Favara, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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