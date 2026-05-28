Ex Zaffera e pensilina gestiti dalla Biblioteca consorziale | Saranno due progetti all' avanguardia

Due siti di Viterbo, l’ex Zaffera e una pensilina gestita dalla Biblioteca consorziale, sono in fase di recupero. I lavori di ristrutturazione sono in corso e i progetti prevedono nuove funzioni per entrambi i luoghi. Le iniziative sono state definite come innovative, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di utilizzo o sui tempi di completamento. La trasformazione mira a riqualificare le strutture e a conferirgli un nuovo impiego.

Due luoghi simbolici di Viterbo che stanno per cambiare pelle grazie ai lavori di recupero, ora hanno anche un indirizzo di utilizzo. L'ex ristorante La Zaffera, in piazza San Carluccio, e l'ex pensilina del Sacrario, in piazza Martiri d'Ungheria, saranno affidati alla gestione della Biblioteca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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