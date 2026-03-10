A Budrio, lungo via Garibaldi, si trova il Museo Archeologico e Paleontologico dedicato alla docente Silvestri, mentre il Teatro Consorziale rappresenta un altro punto di interesse della città. La via dei Musei si estende fino al Teatro, offrendo ai visitatori una panoramica delle principali attrazioni culturali locali. La zona comprende anche altri edifici storici e spazi dedicati alla cultura e all’arte della comunità.

Lorenza Servetti, figlia della storica Fedora Servetti Donati, quali sono i luoghi da vedere a Budrio? "Percorrendo via Garibaldi, la via ‘dei musei’, troviamo il Museo Archeologico e Paleontologico dedicato alla docente Silvestri. Qui si trova, insieme a numerosi reperti delle età antiche, Gedeone, uno scheletro intatto risalente al Paleolitico. C’è poi una pinacoteca dedicata al collezionista Domenico Inzaghi, dove sono contenuti quadri di famosi pittori come Vitale da Bologna, Guercino, i Carracci e Lavinia Fontana. Caratteristici sono: il Museo del Legno della famiglia Rapparini, il Museo dei Burattini e la biblioteca ‘Augusto Majani’, nella quale è conservata anche una delle prime copie dell’Encyclopédie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dalla via dei Musei al Teatro Consorziale, i gioielli della nostra realtà"

Articoli correlati

“Scandalo”: Anna Valle e Gianmarco Saurino al Teatro Consorziale di BudrioPrezzo Platea e I° ordine palchi intero 32,00 € – Platea e I° ordine palchi ridotto 30,00 € – Platea e I° ordine palchi under 15 15,00 € – I° ordine...

Louvre, cambio al vertice dopo il furto dei gioielli della CoronaDopo il furto di gioielli dello scorso 19 ottobre il museo del Louvre cambia direttore.