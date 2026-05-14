Piazza Cittadella i parcometri saranno gestiti per sette mesi direttamente dal Comune

Il Comune di Piacenza gestirà direttamente i parcometri di Piazza Cittadella per i prossimi sette mesi. La decisione segue il pronunciamento del Tribunale, che ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Piacenza Parcheggi, permettendo così all’amministrazione comunale di riprendere il controllo dei servizi legati ai parcheggi nella piazza. Questa scelta si inserisce in un percorso amministrativo e operativo volto a riportare sotto gestione pubblica le funzioni di competenza comunale.

«Prosegue il percorso amministrativo e operativo che accompagnerà il ritorno di Piazza Cittadella e dei servizi collegati nella piena disponibilità del Comune di Piacenza, a seguito della decisione del Tribunale che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Piacenza Parcheggi. Con due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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