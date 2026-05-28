Dopo l'esonero dal Milan, Allegri potrebbe tornare subito in panchina, con possibilità di guidare un'altra grande squadra. La sua candidatura si scontra con quella di Italiano, anche lui in corsa per una panchina di alto livello. Le trattative tra le società sono in corso e non ci sono ancora ufficializzazioni. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre il mercato degli allenatori si anima con possibili cambiamenti.

L'addio di Antonio Conte al Napoli, che domenica ha salutato ufficialmente gli azzurri con un anno in anticipo, ha dato il via libera ad una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un successore in panchina. I nomi sono diversi, ma De Laurentiis vuole trovare un sostituto prima di partire per l'aemrcia, e spunta anche Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. Al momento, sono due i nomi più forti di tutti: come riferito dal Corriere dello Sport, stiamo parlando di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, fresco di esonero dai rossoneri. Il nome di Allegri è tornato in auge, ma la trattativa è in una fase delicata. Nonostante il Milan lo abbia esonerato, Allegri è ancora legato ai rossoneri fino al 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, per Allegri subito un’altra panchina? Guerra con Italiano in vista

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Conferenza Stampa | Allegri su : Ora conta la mentalità

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