Il Corsport | Allegri dal Milan alla Nazionale Italiano in panchina e D’Amico ds

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan di quest’anno ha mantenuto una buona posizione in campionato, anche se i risultati potrebbero essere influenzati da un limite negli investimenti del club. La possibile partenza di Allegri, che sarebbe passato dalla guida del Milan alla Nazionale, è al centro delle speculazioni, mentre in panchina si pensa a Italiano e come nuovo direttore sportivo si ipotizza D’Amico.

Il Milan di Allegri potrebbe durare un solo anno. Lo racconta il Corriere dello Sport. Il Milan di inizio anno, nonostante gli scarsi investimenti del club, ha tenuto benissimo in campionato grazie al tecnico. Poi, anche la squadra si è fatta risucchiare dall’incompetenza societaria e dalla tempesta in seno al club. Allegri al Milan solo per un anno e poi in Nazionale? La possibilità paventata dal Corsport. Il Milan sta facendo di tutto per prendere D’Amico come nuovo direttore sportivo: Giorgio Furlani aveva già effettuato un tentativo forte l’anno scorso, prima di scegliere Igli Tare, ma quest’anno l’amministratore delegato ci sta provando di nuovo e con maggiore insistenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Corsport: Allegri dal Milan alla Nazionale, Italiano in panchina e D’Amico d.s.

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